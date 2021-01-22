Строительные работы и прокладка коммуникаций внесут изменения в схему движения транспорта в Петербурге. С 24 по 26 января новые перекрытия и ограничения вступят в силу на Пулковском шоссе, Кронверкской и Парашютной улицах.
Как сообщает 22 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, из-за работ ОАО «РЖД» по установке пролетного строения будут перекрывать движение по Пулковскому шоссе:
- 24 января с 3:00 до 3:20 — по четной стороне от Порховской улицы до железнодорожного моста;
- 25 января с 3:00 до 3:20 — по нечетной стороне от 5-го Предпортового проезда до АЗС.
С 25 января по 11 февраля ограничат проезд по Кронверкской улице от Кронверкского проспекта до Сытнинской улицы. ПАО «Россети Ленэнерго» продолжает прокладывать там электрокабель.
А с 26 января по 20 февраля будет ограничено движение по Парашютной улице на участке от Байконурской улицы до Серебристого бульвара. Там ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проложит водопроводную сеть.