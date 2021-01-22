Коммунист всегда готов. Депутат Госдумы голосовал из комы, остановила его только смерть

Депутат Госдумы Ваха Агаев от КПРФ, скончавшийся от последствий коронавируса, сумел проголосовать на заседании парламента в день смерти. Как пишут 22 января «Открытые медиа», Агаев в этот момент находился в коме.



Согласно системе анализа результатов голосования на сайте Госдумы, 23 сентября 2020 года Агаев в последний раз проголосовал в 16.05. Парламентарий, если верить системе, голосовал «за» по всем законопроектам в повестке.



Депутат скончался в больнице в день голосования. При этом издание со ссылкой на коллег Агаева пишет, что парламентарий был в коме.

