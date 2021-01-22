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МВД предупреждает: телефонные мошенники сменили схему обмана. И рассказывает, как не попасться

Новую схему телефонных аферистов озвучили в МВД. Из «банковских клерков» они переобулись в сотрудников силовых ведомств.

«По данным МВД России и Центрального банка Российской Федерации, в последнее время телефонные мошенники стали применять новый способ психологического воздействия на клиентов банков. Злоумышленники представляются сотрудниками МВД России или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России», — сообщает 22 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под предлогом помощи они выманивают у доверчивых граждан персональные данные, данные платежных карт, информацию о совершенных по ним операциях и другие сведения, после чего используют их для хищения сбережений.

Чтобы не попасться на удочку злодеев, МВД разъясняет процедуру возбуждения уголовного дела и привлечения граждан к ответственности.

«В случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка может быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, проведения иных процессуальных действий. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело — это злоумышленник», — пояснила Ирина Волк.

Такие звонки в полиции предлагают сбрасывать, после чего связаться с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточнить, действительно ли он проходит там службу.

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Комментарии (5)

261847251
"Как не попасться..."

А как поймать - ещё не придумали?
Это же не просто голоса в трубке и номера карточек.

Телефоны, карточки - это же всё имеет "концы" в реальном мире и выходит на реальных людей.
walker_5e4cd299a1c68
пояснила Ирина Волк
Уже генерал-майор.
Молодец, однако.
gencon
Вы там в МВД разберитесь у себя сначала, на что право имеете. Раздали полномочий себе, а переварить их не можете. Силовики первая жертва мошенников, как наиболее зажиточный класс современной России.
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