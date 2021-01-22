МВД предупреждает: телефонные мошенники сменили схему обмана. И рассказывает, как не попасться

«По данным МВД России и Центрального банка Российской Федерации, в последнее время телефонные мошенники стали применять новый способ психологического воздействия на клиентов банков. Злоумышленники представляются сотрудниками МВД России или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России», — сообщает 22 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Новую схему телефонных аферистов озвучили в МВД. Из «банковских клерков» они переобулись в сотрудников силовых ведомств.

Под предлогом помощи они выманивают у доверчивых граждан персональные данные, данные платежных карт, информацию о совершенных по ним операциях и другие сведения, после чего используют их для хищения сбережений.



Чтобы не попасться на удочку злодеев, МВД разъясняет процедуру возбуждения уголовного дела и привлечения граждан к ответственности.



«В случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка может быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, проведения иных процессуальных действий. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело — это злоумышленник», — пояснила Ирина Волк.



Такие звонки в полиции предлагают сбрасывать, после чего связаться с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточнить, действительно ли он проходит там службу.

