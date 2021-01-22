FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

За лучшую технологию улавливания углекислого газа Маск пообещал 100 млн долларов

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям технологии по улавливанию углекислого газа.

«Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за наилучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — написал Маск в Twitter 22 января. Подробности предложения он собирается раскрыть на следующей неделе.

Улавливанием называется процесс, включающий отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Главной целью улавливания углерода является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением окружающей среды.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

a.159753123
И что характерно - свои отдаёт. А не из бюджета выпиливает и в итоге себе же и оставит. Вот же извращенец.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний