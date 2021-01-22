Студентов петербургских вузов призывают отметить День Татьяны добрым делом — стать донором

«Молодежь и студенты — это тот самый кадровый резерв, на который опирается донорское движение. Активные и позитивные молодые петербуржцы всегда отличались осознанным подходом к добрым делам. В этом году, как и в прошлом, мы очень рассчитываем на помощь наших любимых студентов. А Татьянин день — прекрасный повод начать донорский год», — отмечает Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

В Фонде рассказали, что после длительных новогодних праздников доноров в отделениях переливания ждут, как подарков под ёлкой.

В День студента, который отмечается 25 января, «Фонд Доноров» призывает студентов Санкт-Петербурга объединиться, чтобы помочь пациентам городских больниц. Донорская акция пройдет на семи пунктах переливания крови.

Чтобы стать донором, не требуется много времени или усилий: нужно выбрать отделение переливания крови, заранее ознакомиться со списком противопоказаний, заполнить анкету на пункте переливания, пройти врача-трансфузиолога и сдать кровь. Сама процедура забора крови займет всего 10–15 минут.



С адресами пунктов переливания можно ознакомиться в официальном паблике «Фонда Доноров».



Регистрация на акцию здесь.



О противопоказаниях можно узнать здесь, а о том, как подготовиться к донации, — здесь.



Напоминаем, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет, весом не менее 50 кг. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. В некоторых отделения переливания требуется регистрация в СПб и ЛО.

