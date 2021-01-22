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Рубль на бирже сдал позиции. Евро откатился к показателям начала года

Евро на бирже вырос выше психологически важной отметки в 90 рублей.

Рубль на открытии торгов 22 января опустился по отношению к евро и доллару. Европейская валюта выросла почти на 45 копеек, до 90,3 рубля. Последний раз евро поднимался выше 90 рублей 13 января.

Доллар, в свою очередь, прибавил более 40 копеек, до 74,3 рубля.

Нефть марки Brent стоит сегодня 55,45 доллара за баррель.

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