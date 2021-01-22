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На Седова при проверке труб нашли опасный дефект. Пришлось закрыть троллейбусное движение

Троллейбусы №14 изменили маршрут из-за работ на трубопроводе в Невском районе Петербурга.

Как сообщила пресс-служба ГУП «Горэлектротранс», снято движение троллейбусов №14 по улице Седова, у дома 14. Они следуют от конечной остановки «Река Оккервиль» до конечной остановки «Станция метро «Ломоносовская».

В пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» пояснили, что дефект на тепломагистрали на улице Седова, 14а, специалисты выявили при плановом обходе сетей. Для предотвращения серьёзных последствий решено заменить ненадёжный участок трубопровода. Поврежденный трубопровод отключили, меры безопасности обеспечены.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отмечается в сообщении.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 12:30 22 января.

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