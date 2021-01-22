«Пускай катятся колбаской по Малой Спасской». Петербургские эсеры не хотят сливаться с партией Прилепина

В конце февраля «Справедливая Россия» проведет съезд, где эсеров ждет объединение с партиями «Патриоты России» и «За правду». Разговоры о слиянии шли с прошлой осени, однако официально лидер эсеров Сергей Миронов сообщил журналистам о принятом решении 20 января. Сценарий объединения приписывают технологам, работающим с Администрацией президента. Цель процесса, говорят собеседники «Фонтанки», — превратить «Справедливую Россию» в конкурента Коммунистической партии, добавив к уже существующей левой повестке патриотизма.



«Конечно, мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге в преддверии выборов в Госдуму, но главное не это. Главное — изменение хода истории в стране. Мы за 30 лет нахлебались либеральных идей и рецептов, мы нахлебались опыта жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своим путем. Идеи левые имеют огромную популярность», — заявил Сергей Миронов журналистам 20 января (цитата по Znak.com).

Об объединении партий впервые публично заговорили в ноябре 2020-го. О слиянии партий сообщала газета «Ведомости». Как отмечало издание, переговоры шли трудно: каждая из партий во время обсуждения выставила свои условия, в том числе с обязательным прохождением определенного количества кандидатов в Государственную думу в 2021 году. Изначально «Ведомости» прогнозировали слияние эсеров с большим числом партий, в том числе говорили о «Родине» и «Партии пенсионеров», однако в итоге договориться удалось с «Патриотами России» и «За правду».

«Патриоты России» — зарегистрированная политическая партия, образована в 2005 году в результате раскола КПРФ, создана на платформе Российской партии труда, основатель и лидер партии — Геннадий Семигин.



Партия «За правду» была создана осенью 2019 года. Лидером ее стал писатель Захар Прилепин. По информации «Медузы», проекту помогают структуры, связанные с Александром Бабаковым (ранее был спонсором партий «Родина» и «Справедливая Россия»), также в финансировании участвуют компании, связанные с Михаилом и Юрием Ковальчуками. Партия выступает за признание Донецкой народной и Луганской народной республик. Сторонники партии называют себя противниками «антироссийской деятельности навальнистов».

Перспективы стать столь «патриотической» партией радуют отнюдь не всех справедливороссов. Резко против выступило демократичное петербургское отделение, члены которого в свое время не раз оказывались по разную сторону баррикад с теми, с кем теперь им предстоит объединиться. Так было, например, в июле 2019 года, когда представитель партии «За правду» в Петербурге Николай Стариков посетил митинг оппозиции, протестовавшей против нечестных выборов и отказа в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты. Справедливороссы были в числе организаторов. Стариков и его коллеги из партии «Великое Отечество» пытались сорвать акцию, требуя дать им слово. В публикациях изданий, которые принято относить в медиахолдингу «Патриот» Евгения Пригожина, Стариков позже называл организаторов «клоунами», а митинг — «позорным зрелищем».



Были у партийцев с ним и более ранние конфликты: коллеги Старикова по партии «Великое Отечество» в прошлом созыве заседали в муниципалитете «Гавань». В 2015 году члены комиссии по законности, правопорядку и безопасности муниципального совета написали «донос» в Следственный комитет длиною в 72 страницы. В нем депутаты «Гавани» жаловались на оппозиционера Максима Резника, который якобы допустил экстремистские высказывания на митинге в поддержку Алексея Навального. Кроме того, в послании анализировалась политическая ситуация в городе, по стилистике описание напоминало выступления и публикации Николая Старикова: «либералы умышленно развязали информационную войну», чтобы «дискредитировать «Единую Россию» и губернатора Георгия Полтавченко», эсер Нэлли Вавилина «установила связь с «Московской школой подготовки агентов иностранного влияния»», а на муниципальных выборах 2014 года намеренно сообщала о мнимых нарушениях, справедливороссу Алексею Ковалеву в вину ставилось участие в создании «оккупационной» Конституции, а также то, что он на пару с Резником играет в «плохого и хорошего» депутата, «жонглируя электоратом».



«Господин Стариков со мной в одной партии не должен находиться, но это не значит, что я должен из партии выходить, а значит, что он должен катиться колбаской по Малой Спасской из партии. Я лично против нахождения такого человека со мной в одном отделении», — заявил в беседе с «Фонтанкой» руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Алексей Ковалев. Он рассказал, что новость о слиянии с «Патриотами России» и «За правду» стала для него сюрпризом: «До нас никто не доводил принципы объединения, и будет ли реорганизация работы отделения, мы не знаем. Но я предполагаю, что на состав нашего отделения это объединение не окажет влияния».

Неожиданной новостью стало слияние эсеров и для депутата Законодательного собрания Надежды Тихоновой: «Я уверена, что я состою в социал-демократической партии, она не вождистского типа, и у нас есть собственное мнение нашего отделения. Не думаю, что оно изменит свою политику. А что же до новых членов, то решение о включении их принимает совет отделения. Я допускаю, что региональные представители этих партий и сами не захотят к нам вступать».



Лидер петербургских эсеров Марина Шишкина добавляет, что к Прилепину и Старикову относится сложно, потому что как минимум по-разному понимает с ними слово «патриотизм». «Это слово в последнее время приобрело политический смысл, его стали использовать как умение любить государство, а на самом деле это про любовь к родине. Никто пока наше отделение не трогал, не ставил барьеров, не ставил никаких задач. Все 5 лет моей работы в «Справедливой России» говорят о том, что мы в Петербурге нашли возможность жить по-другому. У нас разная партия с разными взглядами», — примирительно говорит она.

«Фонтанка» попыталась отыскать в Петербурге «Патриотов России». По официальному номеру, который указан при регистрации в Минюсте, никто не ответил. Единственная региональная группа в соцсетях насчитывает 12 человек, ее администратор сообщил, что не занимается деятельностью партии и лишь иногда помогает ей во время выборов, по просьбе корреспондента он связался с теми, с кем общался во время кампаний, однако они передали, что не хотят комментировать слияние.

