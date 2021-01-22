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ФСБ: В Башкирии предотвращён теракт

Молодой человек в Башкрии готовил нападение на сотрудников силовых служб. Теракт удалось предотвратить, сообщает 22 января РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ФСБ, боевик — последователь радикального ислама, гражданин России 1995 года рождения — признался, что собирался устроить «взрыв людей». Как следует из переписки в его гаджетах, инструкции он получал от эмиссаров запрещённой террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», вовлечённой в гражданскую войну в Сирии. Эмиссары сейчас находятся за пределами России.

Из тайника задержанного изъяли обрез с патронами и компоненты самодельной бомбы.

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Комментарии (3)

Arkadiy_
Давно не верим ни единому слову силовиков
gencon
Уважаемые силовики : покайтесь, отдайте все наворованное, откройте доступ к дворцу для всех желающих, и выложите в YouTube движение денежных средств на его строительство. 1) у вас ещё есть шанс отмыться 2) Суд присяжных РФ перестанет оправдывать бандитов, убивающих силовиков
P. S. Коррупционеров гражданам РФ не жалко
Путин Лутин
забыли слово "якобы"!
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