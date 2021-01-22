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В Сестрорецке двор на Токарева превратился в море. Водителям пришлось прибегнуть к трюкам

Разлив холодной воды в Сестрорецке заставил жителей улицы Токарева забираться в свои машины нетипичным способом — через пассажирские двери. На «море» пожаловались утром 22 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: vk.com/spb_today

«Фонтанке» в ГУП «Водоканал» подтвердили наличие проблемы. В пресс-службе пояснили, что утром поступила заявка о вытекании у дома 15 по улице Токарева. Приехавшие специалисты выявили технологическое нарушение на сети диаметром 200 мм.

В данный момент сотрудники компании занимаются локализацией вытекания, на место выехала спецтехника для очистки проезжей части от воды.

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Комментарии (1)

Иван 2пырьев
не прорыв, а "технологическое нарушение"!
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