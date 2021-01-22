К пенсионерке на Бассейной забрался «альпинист» в федеральном розыске. Форточника брали с СОБРом

Петербургская пенсионерка, проживающая на улице Бассейной, стала жертвой бывалого преступника. В середине января кто-то забрался в её квартиру и вынес ценности. Как стало известно «Фонтанке» 22 января, накануне предполагаемого вора поместили в изолятор после задержания.
70-летняя женщина обратилась в полицию за помощью 18 января. Она рассказала, что её ограбили в один из последних трёх дней. Преступник отжал стеклопакет и залез в квартиру на 7-м этаже, откуда вынес украшения и наличные на 568 850 рублей. В УМВД по Московскому району было возбуждено дело о краже.
Днём 20 января оперативники при силовой поддержке СОБР «Гранит» задержали на улице Хошимина 38-летнего подозреваемого, который с начала февраля числится в федеральном розыске за разбой. Было установлено, что в квартиру на Бассейной он попал при помощи альпинистского снаряжения. Часть похищенного он уже успел потратить или сбыть. Но то, что нашлось, изъяли. На следующий день был найден и преступный транспорт, на котором задержанный передвигался. Это «Шевроле-Нива».
В ночь на 21 января подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Полиция пытается установить дополнительные эпизоды деятельности форточника. В «анамнезе» у героя этой истории судимости за грабеж, побои, изнасилование и, разумеется, кражи.