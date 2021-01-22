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На шахте в Кузбассе произошло обрушение из-за выброса метана, есть жертвы

Фото: panov_kuzbass / Instagram.com

Три шахтёра погибли в результате ЧП на шахте имени Тихова, входящей в состав Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.

Как сообщил в Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, 22 января около 01:30 в подготовительном забое на глубине 265 метров произошёл внезапный выброс угля и газа. В этот момент под землёй находились 44 человека. Трое работали в самом забое, их тела были обнаружены без признаков жизни. Оставшиеся (41 человек) целы, их вывели на поверхность.

Семьям погибших горняков пообещали помощь от угледобывающей компании и правительства Кузбасса. На шахте работает оперативный штаб по ликвидации аварии.

Фото: panov_kuzbass / Instagram.com

Шахта имени Сергея Дмитриевича Тихова введена в эксплуатацию в 2017 году. Запасы угля представлены коксующимися марками Ж и 2Ж. Инвестиции в строительство составили 12,5 млрд рублей. В настоящее время годовая производственная мощность предприятия по добыче угля составляет 1,8 млн тонн.

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Комментарии (1)

Antuan Rokanten
Очень опасная работа у шахтеров и вредная. Интересно, сколько они получают? По моему мнению за такой каторжный труд надо платить не менее 400 тысяч в месяц. У них такие зарплаты?
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