Три шахтёра погибли в результате ЧП на шахте имени Тихова, входящей в состав Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Как сообщил в Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, 22 января около 01:30 в подготовительном забое на глубине 265 метров произошёл внезапный выброс угля и газа. В этот момент под землёй находились 44 человека. Трое работали в самом забое, их тела были обнаружены без признаков жизни. Оставшиеся (41 человек) целы, их вывели на поверхность.
Семьям погибших горняков пообещали помощь от угледобывающей компании и правительства Кузбасса. На шахте работает оперативный штаб по ликвидации аварии.