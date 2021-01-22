В Европе вводят «тёмно-красные» зоны по коронавирусу

Лидеры Европейского союза решили ввести новое понятие «тёмно-красных» зон пандемии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС.
«Тёмно-красными» зонами станут места с особенно высоким распространением вируса, в них будут вводить целевые меры по ограничению перемещений. «Людей, выезжающих из «темно-красных» зон, могут обязать перед выездом сдать тест [на коронавирус] и пройти карантин после прибытия в место назначения внутри Европейского союза», — цитирует главу ЕК «Газета.Ru».
Подобные меры принимаются, чтобы не закрывать полностью границы между странами.
По данным Университета Хопкинса на утро 22 января мск, в мире COVID-19 заболели 97,4 миллиона человек, скончались от него 2,08 миллиона.