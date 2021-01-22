Google угрожает Австралии отключить свой поиск

Компания Google заявила, что отключит свой интернет-поиск в Австралии, если власти страны примут закон о выплатах за контент новостных компаний.

Как пишет 22 января Sydney Morning Herald, предложенный правительством законопроект в случае принятия обяжет Google и Facebook платить новостным компаниям за их журналистскую работу. Эти затраты Google оценивает в миллиарды долларов и считает, что сама идея подрывает концепцию свободного и открытого интернета.

«Это положение в кодексе создаст несостоятельный прецедент для нашего бизнеса и цифровой экономики. Это несовместимо с тем, как работают поисковые системы или как работает интернет, — заявила директор регионального отделения компании Мел Сильва на слушаниях в австралийском сенате. — Если закон будет принят, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к поиску Google в Австралии».