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Google угрожает Австралии отключить свой поиск

Компания Google заявила, что отключит свой интернет-поиск в Австралии, если власти страны примут закон о выплатах за контент новостных компаний.

Как пишет 22 января Sydney Morning Herald, предложенный правительством законопроект в случае принятия обяжет Google и Facebook платить новостным компаниям за их журналистскую работу. Эти затраты Google оценивает в миллиарды долларов и считает, что сама идея подрывает концепцию свободного и открытого интернета.

«Это положение в кодексе создаст несостоятельный прецедент для нашего бизнеса и цифровой экономики. Это несовместимо с тем, как работают поисковые системы или как работает интернет, — заявила директор регионального отделения компании Мел Сильва на слушаниях в австралийском сенате. — Если закон будет принят, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к поиску Google в Австралии».

Руководители Facebook рассматривают вариант блокировки новостного контента на своем австралийском сайте. Наличие новостного контента в Facebook «почти не имеет коммерческой ценности» для компании.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не собирается реагировать на угрозы.

Разрабатываемый по инициативе властей Австралии закон обяжет технологические компании договариваться с местными издателями и вещателями о выплатах за их контент. При этом, если соглашение не будет достигнуто, размер выплат будет определять назначенный государством арбитр.

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Комментарии (3)

nuga
абсолютно правильное решение властей Австралии.Яндекс тоже нужно заставить платить за ту хрень,которую он подтаскивает на свою главную страницу
DimDimych
В очередной раз убеждаюсь, что идиотизм не имеет границ, национальности и государственной принадлежности.
Кстати, логичнее было бы наоборот, что бы издательства платили гуглу и фейсбуку, за то что те публикуют их в поиске и ссылках на страницах.
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