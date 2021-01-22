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Четверых российских хоккеистов во главе с Овечкиным отстранили от игр НХЛ за нарушение коронавирусных ограничений

Нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов, выступающие за клуб «Вашингтон Кэпиталз», дисквалифицированы на четыре игры НХЛ. Об этом 21 января сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Клуб оштрафовали на 100 тысяч долларов. Причиной стало нарушение игроками коронавирусных ограничений — они вчетвером собрались в одном гостиничном номере без масок. Овечкин после этого заявил: «Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося». Россияне смогут вернуться на лед 30 января.

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Комментарии (1)

виктор эммануил
team putin. Приезжай ,милок поддержи кумира.
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