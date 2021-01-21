Байден ввел карантин для приезжающих в США. Он ждет полмиллиона умерших от коронавируса к следующему месяцу

Президент США Джо Байден ввел новые правила для въезжающих в США. Теперь от них потребуют пройти двухнедельный карантин. Об этом Байден заявил 21 января вечером в прямом эфире американских телеканалов.



«В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку», — сказал Байден.

