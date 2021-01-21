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«Зенит» обыграл турецкий «Анадола Эфес» и поднялся на третье место в Евролиге

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против турецкого «Анадола Эфес». Сине-бело-голубые выиграли со счётом 85:78.

Самым результативным в составе петербуржцев стал Уилл Томас (14 очков). У Артураса Гудайтиса — дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. В составе «Анадолу Эфес» 23 очка в активе Василье Мичича.

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся в топ-3 турнирной таблицы.

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Комментарии (1)

260871543
Рад за баскетболистов. А футболистам-миллионерам позор.
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