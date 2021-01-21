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Почтой России отправили гранату. Адресат посылки не дождётся

Проверка посылок в логистическом центре «Почты России» в подмосковном селе Шарапово 21 января проходила при участии взрывотехников. В одном из отправлений рентген высветил нечто, похожее на гранату.

Информацию о потенциально опасной находке подтвердили в пресс-службе компании. Как сообщил оператор, неладное заметили при проверке на специальном досмотровом оборудовании. Разбираться с тем, что кто-то доверил российской почтовой службе, пригласили специалистов.

«Посылку вместе с содержимым сразу же задержали и передали в правоохранительные органы», - цитирует РИА «Новости» ответ компании. Куда и откуда следовало отправление, не уточняется. Почтовики заверяют, что происшествие в международном сортировочном центре, который считается крупнейшим в стране, на обработку и доставку посылок не повлияло.

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Комментарии (1)

hal9000
Они бы еще топор отправили....а кстати почему нельзя петарды почтой отправлять..я бы у китайцев их заказывал...дешевле будет...
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