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СКА обыграл «Витязь» на выезде

Победой хоккейного клуба СКА завершился выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя». Армейцы с Невы выиграли со счётом 3:1.

Голы за СКА забили Игорь Ожиганов (8 минута), Василий Подколзин (46) и Йоонас Кемппайнен (60). «Витязь» ответил на это точным ударом Захара Бардакова (27).

Следующий матч СКА проведёт 27 января против «Северстали» из Череповца.

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