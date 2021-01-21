«Теперь мы знаем, под чем работают в Банке Англии». В финансовом центре Лондона нашли наркотическую ферму, появившуюся благодаря пандемии

Полиция Великобритании впервые в истории обнаружила наркотическую ферму в лондонском Сити — финансовом центре английской столицы. Как пишет Reuters, наркотики выращивали в здании возле Банка Англии.

Полицейские уточнили, что «фермерам» удалось легко найти себе место благодаря пандемии коронавируса — большинство сотрудников Сити работают сейчас удаленно. Впрочем, запах от нелегальных растений все же подвел незадачливых инноваторов. Полицейские обнаружили 826 кустов.



Руководитель Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что уже ждет волны юмора по этому поводу. «Конечно, мы будем предметом бесконечных шуток вроде „теперь мы знаем, под чем работают в Банке Англии. Уверен, что сочинят еще много других шуток».

