Сотрудники правоохранительных органов Петербурга исследуют обстоятельства, при которых управдом оказалась под окнами своей же многоэтажки в Приморском районе города.
Как стало известно «Фонтанке», сообщение о неподвижном теле на Плесецкой, 16, поступило в полицию незадолго до половины третьего дня 21 января. На месте происшествия дежурная группа увидела женщину без признаков жизни. Её травмы характерны для падения с высоты.
Личность погибшей установили быстро — это оказалась управляющая домом №16, в декабре ей исполнилось 36 лет. По данным «Фонтанки», следователи рассматривают версию о том, что управдом ушла из жизни по собственному решению.
В УК «Северный стиль» гибель сотрудницы подтвердили. Во вторник женщина была на рабочем месте и брала ключи от крыши многоэтажки.