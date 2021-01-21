Сотрудники правоохранительных органов Петербурга исследуют обстоятельства, при которых управдом оказалась под окнами своей же многоэтажки в Приморском районе города.



Как стало известно «Фонтанке», сообщение о неподвижном теле на Плесецкой, 16, поступило в полицию незадолго до половины третьего дня 21 января. На месте происшествия дежурная группа увидела женщину без признаков жизни. Её травмы характерны для падения с высоты.

