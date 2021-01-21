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В Коломягах сотрудницу управляющей компании нашли мёртвой под окнами высотки

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга исследуют обстоятельства, при которых управдом оказалась под окнами своей же многоэтажки в Приморском районе города.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о неподвижном теле на Плесецкой, 16, поступило в полицию незадолго до половины третьего дня 21 января. На месте происшествия дежурная группа увидела женщину без признаков жизни. Её травмы характерны для падения с высоты.

Фото: Читатель Фонтанки

Личность погибшей установили быстро — это оказалась управляющая домом №16, в декабре ей исполнилось 36 лет. По данным «Фонтанки», следователи рассматривают версию о том, что управдом ушла из жизни по собственному решению.

В УК «Северный стиль» гибель сотрудницы подтвердили. Во вторник женщина была на рабочем месте и брала ключи от крыши многоэтажки.

Фото: Читатель Фонтанки

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Комментарии (9)

dmitry_spb
Ул Плесецкой - это совершенно не Коломяги!
OldObyvatel
99% управляющих жилищными компаниями заслуживают подобной участи.
hal9000
Я тож как то вспоминаю в детстве был веселым жизнерадостным пацаном..а потом хоть и пытаюсь выглядеть счастливым сейчас но эт просто маска..сейчас у меня какой то негативный взгляд на вещи..и думаю что все будет ужасно как ни крути..меня выгонят с работы или я заболею ковидом и умру..или например у меня неожиданно закончатся день и помру от голода..а на самом деле я посидел проанализировал все это и оказалось что я простой вонючий унылый песимист..все время нервничаю и переживаю...
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