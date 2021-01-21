В Великобритании нашли вредоносное ПО на выданных детям государственных ноутбуках. Подозревают связь с Россией

Некоторые из ноутбуков, выданные правительством Великобритании детям из малообеспеченных семей для онлайн-обучения, оказались заражены вредоносным ПО, которое могло связываться с российскими серверами, пишет 21 января BBC.
Департамент образования начал расследование, когда на онлайн-форумах учителя рассказали о подозрительных файлах, обнаруженных на устройствах, переданных нескольким школам. По их словам, речь идёт о сетевом черве Gamarue.I в системе Windows, который был распознан Microsoft ещё в 2012 году. И он якобы мог связываться с российскими серверами.
Департамент образования заявил, что устройств, на которых нашли червя, несколько. Всего школам было выдано 800 тысяч ноутбуков.