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В Великобритании нашли вредоносное ПО на выданных детям государственных ноутбуках. Подозревают связь с Россией

Некоторые из ноутбуков, выданные правительством Великобритании детям из малообеспеченных семей для онлайн-обучения, оказались заражены вредоносным ПО, которое могло связываться с российскими серверами, пишет 21 января BBC.

Департамент образования начал расследование, когда на онлайн-форумах учителя рассказали о подозрительных файлах, обнаруженных на устройствах, переданных нескольким школам. По их словам, речь идёт о сетевом черве Gamarue.I в системе Windows, который был распознан Microsoft ещё в 2012 году. И он якобы мог связываться с российскими серверами.

Департамент образования заявил, что устройств, на которых нашли червя, несколько. Всего школам было выдано 800 тысяч ноутбуков.

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Комментарии (5)

Asus
Да уж, теперь репутацию россия надолго получила хорошую, а моему дедушке плевать на это.
263836471
Что обнаружили-то?
footballer13
Конечно же, Сам лично устанавливал.
Хайли-лайкли-клоуны, интересно, там пипл так же эту белиберду хавает с их первого канала?
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