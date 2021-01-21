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WP: Байден хочет продлить договор СНВ-III с Россией на пять лет

Накануне вступивший в должность президента США Джо Байден намерен продлить договор с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия», — сообщает 21 января Washington Post.

Издание отмечает, что Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, как это делали со вступлением в должность многие президенты США после окончания холодной войны.

«Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — приводит WP слова высокопоставленного американского чиновника на условиях анонимности.

Срок действия договора истекает 5 февраля. Администрации Дональда Трампа, который хотел, чтобы к договору присоединился Китай, не удалось договориться о продлении соглашения на срок короче пяти лет. МИД РФ заявил о готовности продления договора на максимальный срок.

СНВ-III — двусторонний договор между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

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Комментарии (3)

RemyMartin
Патриотики, точно Трамп был лучше? Уверены?
Valera SPb
И всё потому, что янкам сейчас договор выгодней, чем нам, ибо они серьезной отстали.
Alkaline
Ну вот! А то - фиг или год... Ну а через пять лет или эмир, или осёл.
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