WP: Байден хочет продлить договор СНВ-III с Россией на пять лет

Накануне вступивший в должность президента США Джо Байден намерен продлить договор с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
«Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия», — сообщает 21 января Washington Post.
Издание отмечает, что Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, как это делали со вступлением в должность многие президенты США после окончания холодной войны.
«Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — приводит WP слова высокопоставленного американского чиновника на условиях анонимности.
Срок действия договора истекает 5 февраля. Администрации Дональда Трампа, который хотел, чтобы к договору присоединился Китай, не удалось договориться о продлении соглашения на срок короче пяти лет. МИД РФ заявил о готовности продления договора на максимальный срок.