WP: Байден хочет продлить договор СНВ-III с Россией на пять лет

Накануне вступивший в должность президента США Джо Байден намерен продлить договор с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия», — сообщает 21 января Washington Post.

Издание отмечает, что Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, как это делали со вступлением в должность многие президенты США после окончания холодной войны.