FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -1
73.36р89.15р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В петербургской «Ленте» на Хасанской ищут взрывоопасное. Покупателей эвакуировали

Продуктовый гипермаркет в Красногвардейском районе Петербурга оказался недоступен для покупателей вечером 21 января. Вход закрыт, тех, кто оставался внутри, попросили экстренно покинуть магазин.

О том, что в «Ленту» на Хасанской, 17, не пускают людей, около половины седьмого сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, вход в магазин перегородили полицейские, оставшихся внутри по громкой связи предупреждают о задымлении и просят эвакуироваться.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По данным «Фонтанки», экстренные службы на Хасанскую стянуты после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Здание проверяют, на месте полицейские, наряд вневедомственной охраны, машина МЧС.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний