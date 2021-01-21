Продуктовый гипермаркет в Красногвардейском районе Петербурга оказался недоступен для покупателей вечером 21 января. Вход закрыт, тех, кто оставался внутри, попросили экстренно покинуть магазин.
О том, что в «Ленту» на Хасанской, 17, не пускают людей, около половины седьмого сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, вход в магазин перегородили полицейские, оставшихся внутри по громкой связи предупреждают о задымлении и просят эвакуироваться.
По данным «Фонтанки», экстренные службы на Хасанскую стянуты после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Здание проверяют, на месте полицейские, наряд вневедомственной охраны, машина МЧС.