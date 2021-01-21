В погоне за хайпом на коронавирусных трупах москвичка получила полгода исправительных работ

Жительница Москвы, решившая увеличить круг подписчиков на страшилке об умирающих от коронавируса, была признана виновной в распространении фейков. О наказании за хайп на пугающей теме рассказали 21 января в пресс-службе Генпрокуратуры.

Зная, что распространяет ложь, женщина рассказала в соцсетях, что в районе Крылатское города Москвы из одного учреждения по ночам якобы вывозят тела людей, погибших от COVID-19. Эту информацию опровергли позже местные исполнительные органы власти.

«В ходе следствия женщина признала свою вину и сообщила, что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений явилась корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.