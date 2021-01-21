«Просроченные» на 15 лет аппараты ИВЛ отправили в больницу Владимира. Поставщики ответят перед судом

Почти сотню аппаратов ИВЛ, срок годности которых вышел ещё 15 лет назад, отправили в больницу Владимира, которая занимается лечением пациентов с COVID-19. Под обвинение попали поставщики.
«Первый заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей ООО НПФ «Костромская Медтехника» и ООО НПФ «Костромская Медтехника-Сервис». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщает 21 января прокуратура Владимирской области.
По версии следствия, весной прошлого года 97 аппаратов ИВЛ «ФАЗА — 5 НР» на сумму 6 миллионов рублей были отправлены во владимирскую больницу № 6 для лечения больных с коронавирусной инфекцией. У медоборудования отсутствовали сопроводительные документы и регистрационные удостоверения, а срок их хранения вышел более 15 лет назад. Кроме того, для использования аппаратов нужен анестетик «фторотан», который не используется уже 15 лет.
После проверки прокуратуры дело было направлено в Ленинский районный суд города Владимира.
С начала пандемии во Владимирской области выявили 21 976 случаев коронавируса.