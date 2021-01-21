«Просроченные» на 15 лет аппараты ИВЛ отправили в больницу Владимира. Поставщики ответят перед судом

Почти сотню аппаратов ИВЛ, срок годности которых вышел ещё 15 лет назад, отправили в больницу Владимира, которая занимается лечением пациентов с COVID-19. Под обвинение попали поставщики.



«Первый заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей ООО НПФ «Костромская Медтехника» и ООО НПФ «Костромская Медтехника-Сервис». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщает 21 января прокуратура Владимирской области.