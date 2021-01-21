FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -1
73.36р89.15р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Две пациентки скорой погибли в ДТП с фурой на трассе М-3 «Украина» в Калужской области

Фото из Инстаграма прокуратуры Калужской области
Фото из Инстаграма прокуратуры Калужской областиФото: prokklg40/Instagram

Смертельная авария с участием машины скорой помощи и большегруза произошла днем 21 января на федеральной трассе в Калужской области. В скорой погибли пациентки и пострадали водитель и фельдшер.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калужской области, ДТП случилось в 15:35 на 245-м километре автодороги М-3 «Украина» на территории Сухиничского района области. По предварительной информации, скорая, следовавшая из города Людиново в Калугу, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком DAF. На фото видно, что микроавтобус буквально разворотило от удара.

В результате аварии погибли две пациентки скорой помощи — 2003 и 1995 годов рождения. Водитель и фельдшер получили травмы. По данным прокуратуры, всего пострадавших трое. Всех их доставили в больницу.

Фото из Инстаграма прокуратуры Калужской области
Фото из Инстаграма прокуратуры Калужской областиФото: prokklg40/Instagram

Прокуратура Калужской области начала проверку безопасности дорожного движения, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото из Инстаграма прокуратуры Калужской области
Фото из Инстаграма прокуратуры Калужской областиФото: prokklg40/Instagram
Фото из Инстаграма прокуратуры Калужской области
Фото из Инстаграма прокуратуры Калужской областиФото: prokklg40/Instagram

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265027971
и снова встречка...
чем водила буханки думал?
или он решил что его буханка от AMG что ле?
-4°
Буханка -это гроб на колесах, а не скорая помощь 😭😭😭😭
ZapadЭnka
Обе такие молоденькие((( Скорая везла в роддом?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний