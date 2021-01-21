Смертельная авария с участием машины скорой помощи и большегруза произошла днем 21 января на федеральной трассе в Калужской области. В скорой погибли пациентки и пострадали водитель и фельдшер.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калужской области, ДТП случилось в 15:35 на 245-м километре автодороги М-3 «Украина» на территории Сухиничского района области. По предварительной информации, скорая, следовавшая из города Людиново в Калугу, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком DAF. На фото видно, что микроавтобус буквально разворотило от удара.
В результате аварии погибли две пациентки скорой помощи — 2003 и 1995 годов рождения. Водитель и фельдшер получили травмы. По данным прокуратуры, всего пострадавших трое. Всех их доставили в больницу.
Прокуратура Калужской области начала проверку безопасности дорожного движения, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.