В Италии обнаружили гигантского мёртвого кита. Водолазов к туше привёл детёныш

Туша кита, которая считается одной из крупнейших когда-либо найденных в Средиземном море, была обнаружена у побережья южной Италии, сообщает 21 января BBC.
Мёртвое млекопитающее вынесло к берегу гавани Сорренто недалеко от Неаполя. Его на глубине 20 метров 17 января нашли аквалангисты, которых туда привёл отчаявшийся детёныш кита. Тело всплыло на поверхность воды вскоре после обнаружения.
Concluso il complesso rimorchio in porto a #Napoli della balenottera individuata il #17gennaio da #sub #GuardiaCostiera a #Sorrento, per rimuoverla dal mare e individuare cause decesso con necroscopia. Prosegue monitoraggio per ricerca esemplare più piccolo#TutelaAmbiente pic.twitter.com/N77OngRiEy— Guardia Costiera (@guardiacostiera) January 20, 2021
В береговой охране отметили, что найденная туша — одна из самых крупных, которые когда-либо были найдены в регионе. Специалисты проводят операцию по буксировке умершего животного. Причину случившегося выяснят морские биологи во время вскрытия. Планируется, что гигантский скелет кита будет выставлен в музее.
Между тем специалисты отслеживают детёныша, который привёл людей к погибшему киту.