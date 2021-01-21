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В Италии обнаружили гигантского мёртвого кита. Водолазов к туше привёл детёныш

Туша кита, которая считается одной из крупнейших когда-либо найденных в Средиземном море, была обнаружена у побережья южной Италии, сообщает 21 января BBC.

Мёртвое млекопитающее вынесло к берегу гавани Сорренто недалеко от Неаполя. Его на глубине 20 метров 17 января нашли аквалангисты, которых туда привёл отчаявшийся детёныш кита. Тело всплыло на поверхность воды вскоре после обнаружения.

В береговой охране отметили, что найденная туша — одна из самых крупных, которые когда-либо были найдены в регионе. Специалисты проводят операцию по буксировке умершего животного. Причину случившегося выяснят морские биологи во время вскрытия. Планируется, что гигантский скелет кита будет выставлен в музее.

Между тем специалисты отслеживают детёныша, который привёл людей к погибшему киту.

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