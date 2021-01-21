Александр Марков расскажет, что нового узнали ученые об эволюции в 2020 году

Что нового стало известно о пермотриасовом великом вымирании, птерозаврах и палеогенетике викингов? Один из самых известных биологов, Александр Марков, лауреат премий «Просветитель» и «За верность науке», выступит в «Архэ» с онлайн-лекцией «Открытия в эволюции. Итоги 2020 года». 12+
У биологов давно была гипотеза: крылья насекомых произошли от боковых отростков ног ракообразных. Впрочем, логично: древние ракообразные — предки насекомых. Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, американские ученые «создали» генетически модифицированного бокоплава — существо, похожее на креветку, и, кажется, все подтвердили. Российские коллеги не отстают: разобрались с бделлоидными коловратками. Эти не самые симпатичные с виду пиявковидные существа умудряются миллионы лет обходиться без полового размножения и при этом не вымереть, нарушая эволюционное правило «ни одна группа животных не может долго существовать без полового размножения». Генетики констатировали: никакого правила коловратки не нарушают, половое размножение у них имеется. От коловраток — к викингам. Генетики проследили, куда они путешествовали: шведских викингов тянуло в Прибалтику, датских — в Англию, норвежские добирались и до Гренландии. Интересно, что среди изученных останков были образцы из костей Рюриковичей — Глеба Святославовича и Изяслава Ингваревича.
Доктор биологических наук Александр Марков получил «Просветителя» за книгу — так что и порекомендует наиболее важные и интересные научно-популярные книги, вышедшие в минувшему году. Встречаемся в эфире «Архэ» 26 января в 19.30.
Александра Шеромова