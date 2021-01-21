Петербуржцы скупают антистрессы: спрос на «успокаивающие» игрушки удвоился

Согласно исследованию платформы AliExpress Россия, спрос на антистрессы в новом 2021 году побил рекорды последних трех лет. С 1 по 18 января товары категории этой категории продавались лучше в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Спрос на эту группу товаров увеличился и по сравнению с декабрем на целых 60%. Аналитики называют несколько причин такой популярности: тяжелая адаптация к рабочему графику после каникул и тревожность за будущее из-за пандемии.
Самыми популярными товарами в категории оказались сквиши — игрушки, которые медленно восстанавливают форму после сжатия. Их покупали в два раза больше, чем в начале 2020.
Вновь стали популярны фиджет-спиннеры. Хайповую игрушку прошлых лет стали покупать больше чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Также пользователи AliExpress стали чаще покупать фиджет-роллеры — в 4,5 раза чаще по сравнению с январем 2019 года. Продажи антистресс-кубиков увеличились на треть, а по сравнению с 2019 годом — в полтора раза.
Первое место по количеству продаж и в 2020, и в 2021 занял переворачивающийся кинетический спиннер. Второе и третье места заняли мягкий сквиш-плитка с шариками для надавливания и вращающийся гироскоп с LED-подсветкой.
В этом году вслед за москвичами и петербуржцами, которые лидируют в рейтинге, следуют жители Омска и Новосибирска и Ростова-на-Дону.
В среднем россияне были готовы потратить на избавление от стресса от 100 до 500 рублей.
По мнению экспертов, рост спроса на «успокаивающие» товары можно объяснить экономической и социальной напряженностью из-за пандемии. Кроме того, на тревожность повлияло похолодание во многих регионах, а также традиционно сложный период выхода из праздников.