Петербуржцы скупают антистрессы: спрос на «успокаивающие» игрушки удвоился

Согласно исследованию платформы AliExpress Россия, спрос на антистрессы в новом 2021 году побил рекорды последних трех лет. С 1 по 18 января товары категории этой категории продавались лучше в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Спрос на эту группу товаров увеличился и по сравнению с декабрем на целых 60%. Аналитики называют несколько причин такой популярности: тяжелая адаптация к рабочему графику после каникул и тревожность за будущее из-за пандемии.

Самыми популярными товарами в категории оказались сквиши — игрушки, которые медленно восстанавливают форму после сжатия. Их покупали в два раза больше, чем в начале 2020.