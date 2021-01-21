Двое молодых, но бывалых жителя Озерков трижды наведывались на одну и ту же АЗС на Придорожной аллее, пока их не поймали.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 21 января, в полицию сотрудники станции обратились 14 января после того, как в два часа ночи двое парней вошли в здание и вынесли четыре канистры моторного масла.



«Находившаяся за кассовым аппаратом девушка-администратор предупредила злоумышленников о вызове сотрудников полиции, однако неизвестные на требование вернуть товар не отреагировали и с похищенным с места происшествия скрылись», — сообщает главк.

