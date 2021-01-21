Двое молодых, но бывалых жителя Озерков трижды наведывались на одну и ту же АЗС на Придорожной аллее, пока их не поймали.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 21 января, в полицию сотрудники станции обратились 14 января после того, как в два часа ночи двое парней вошли в здание и вынесли четыре канистры моторного масла.
«Находившаяся за кассовым аппаратом девушка-администратор предупредила злоумышленников о вызове сотрудников полиции, однако неизвестные на требование вернуть товар не отреагировали и с похищенным с места происшествия скрылись», — сообщает главк.
Наглое поведение грабителей попало на видео.
ГУ МВД по Петербургу и области
Сотрудники уголовного розыска задержали на улице Есенина двух мужчин 18 и 24 лет, проживающих по соседству на улице Руднева. Младший в настоящее время находится под следствием за угрозу убийством, а старший ранее неоднократно судим за множество краж, незаконный оборот наркотиков и мошенничество.
Выяснилось, что они же в ночь на 9 декабря прошлого года и 9 января этого года вынесли еще несколько канистр моторного масла. Однако ранее представители АЗС по данным фактам в полицию не обращались.
По всем трем указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.