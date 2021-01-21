«Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках». Актриса Анна Хилькевич рассказала о домогательствах режиссёра

Хилькевич отметила, что в том возрасте она мечтала сниматься в кино, но понятия не имела, как проходят пробы. На отборе актрис для проекта «Мосфильма» Анна приглянулась режиссёру, о чём тот ей сообщил, что она прошла, и добавил, что даст знать, где пройдёт следующий этап кастинга. Со слов Хилькевич, она была на седьмом небе. Но вот следующую встречу режиссёр назначил не в офисе, а в квартире.

Звезда сериала «Универ» актриса Анна Хилькевич рассказала о том, как подверглась домогательствам со стороны режиссёра в 15 лет. Историю она описала в своём Instagram 21 января.

«Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: «Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя ещё не было секса, но ты хочешь испытать это со мной», — вспоминает слова мужчины Хилькевич.

Девушка сейчас предполагает, что в отношении неё тогда была использована техника НЛП.

«Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу. Честно, я думала меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там. Ни о какой роли в кино я уже не думала. Но дверь открылась, и меня спокойно отпустили», — пишет Анна.

Актриса не назвала имя режиссёра, заявив, что обидчика наказывать не собирается.