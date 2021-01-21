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В Петербурге Роспотребнадзор испытывает на своих сотрудниках новую вакцину от коронавируса

Сотрудники Роспотребнадзора активно участвуют в испытаниях новой вакцины от коронавируса в Петербурге — «ЭпиВакКороны», рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Как она 21 января рассказала журналистам, прививочная кампания от коронавируса в Петербурге ведется двумя вакцинацинами. «Спутник V» получили уже 27 тысяч жителей. Кроме того, на сегодняшний день проводится работа и с вакциной «ЭпиВакКорона». Первую дозу препарата в Петербурге получили 490 человек, а 118 — обе.

По её словам, в основном это работники Роспотребнадзора. И обращений за медпомощью, связанных с любой из этих вакцин, нет, а серьезных осложнений не зарегистрировано.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная пептидная вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора».

Всего в город поступила 1000 доз вакцины от «Вектора», на 500 человек. Роспотребнадзор ждет новой поставки.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Все равно, записаться на вакцинацию нельзя. Никаким способом.
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