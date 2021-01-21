Везут не для себя, а на продажу. Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для личных нужд предложили снизить до 50 евро и 10 кг

Проект решения совета Евразийской экономической комиссии 21 января появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно прообразу документа, решение совета предлагают дополнить словами: «Стоимость не превышает сумму, эквивалентную 50 евро, и (или) вес ‎не превышает 10 кг при втором и последующем случаях ввоза товаров одним физическим лицом в течение 1 календарного месяца». Изменения хотят ввести с 1 июля 2021 года.

Минфин предложил снизить порог для беспошлинного ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в течение месяца до 50 евро и 10 кг.

Действующий с 1 января 2019 года лимит для беспошлинного ввоза товаров личного пользования составляет 500 евро и 25 кг. Его предлагают оставить при условии, что один человек ввозит товары на такие сумму или вес один раз в течение месяца. Для второго и последующих раз порог предлагается снизить. Меры направлены против людей, которые пользуются нормой для ввоза «личных» товаров на продажу.

«Анализ перемещения физическими лицами товаров на российском участке таможенной границы Евразийского экономического союза свидетельствует об использовании действующих норм, установленных в отношении товаров для личного пользования, для ввоза товаров, которые в действительности предназначены для торговой деятельности», — сказано в справке к проекту документа.

Отмечается, что выявить коммерческое предназначение ввозимых для личного пользования товаров на этапе таможенного декларирования практически невозможно, поскольку стоимость и вес багажа не превышают необлагаемых норм, а ассортимент подбирается так, чтобы не вызвать подозрения — в количествах, не превышающих «разумные потребности» человека.