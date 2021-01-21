В Сертолово в 2022 году откроют школу с инженерно-строительным уклоном

В Сертолово появится новая общеобразовательная школа. Как сообщает ГК «КВС», в ней дети будут учиться по специально разработанной программе с инженерно-строительным уклоном. Проект «Из школы — в профессию» позволит школьникам подготовиться к поступлению в ведущие университеты Петербурга: СПбГАСУ, Политех и Горный, которые входят в топ самых востребованных высших учебных заведений страны.

Школу, рассчитанную на 825 учеников, строят по федеральной программе «Стимул». Ввести здание в эксплуатацию застройщик планирует в этом году, а первый школьный звонок здесь прозвучит уже в сентябре 2022 года.