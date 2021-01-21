В Сертолово в 2022 году откроют школу с инженерно-строительным уклоном

В Сертолово появится новая общеобразовательная школа. Как сообщает ГК «КВС», в ней дети будут учиться по специально разработанной программе с инженерно-строительным уклоном. Проект «Из школы — в профессию» позволит школьникам подготовиться к поступлению в ведущие университеты Петербурга: СПбГАСУ, Политех и Горный, которые входят в топ самых востребованных высших учебных заведений страны.
Школу, рассчитанную на 825 учеников, строят по федеральной программе «Стимул». Ввести здание в эксплуатацию застройщик планирует в этом году, а первый школьный звонок здесь прозвучит уже в сентябре 2022 года.
— Популяризация строительной сферы — один из важнейших наших социальных ориентиров, — отметил генеральный директор «КВС» Сергей Ярошенко, выступивший инициатором создания специализированной школы. — Сейчас профессия инженера-строителя нуждается в квалифицированных кадрах, и со временем эта ситуация будет обостряться, если ее своевременно не решать.
Школа с инженерно-строительным уклоном расположится на территории малоэтажного микрогорода «Новое Сертолово». Учебное заведение будет сотрудничать с ведущими специалистами СПбГАСУ, который окажет методическую и научную поддержку: для детей разработают программу с углубленным изучением отдельных предметов (с 8 класса) и технологического профиля (10–11 классы). Также предполагается заключить соглашения с Политехническим и Горным университетами.