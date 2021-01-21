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Криштиану Роналду стал лучшим в истории по голам в официальных матчах, но не всё так однозначно

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду забил «Наполи» (2:0) в Суперкубке Италии.

Этот гол стал для португальца 760-м в официальных матчах за клуб и сборную.

По данным сайта Squawka, теперь Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола, обойдя экс-нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана (759 голов).

Однако не всё так однозначно. По подсчетам сайта Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Бицан забил 805 голов, а экс-форвард сборной Бразилии Ромарио — 772, Пеле — 767.

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