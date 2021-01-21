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Турецкие дипломаты поддержат своих на матче против баскетбольного «Зенита» в Петербурге

Неожиданную поддержку получил турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» в матче Евролиги против «Зенита», который пройдет в Петербурге в четверг, 21 января. Как стало известно «Фонтанке», 25 сотрудников петербургского консульства Турции планируют прийти на игру на «СИБУР Арену».

Еще несколько десятков турков из местной диаспоры встретили накануне команду в аэропорту. Максимальная разрешенная посещаемость матчей БК «Зенит» по решению местного Роспотребнадзора сегодня составляет 10 процентов, то есть около 700 человек.

БК «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги с 12-ю победами и 6-ю поражениями. «Анадолу Эфес» идет на 7-й строчке с 11-ю победами и 9-ю поражениями.

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