Глава дома Романовых Великая Княгиня Мария Владимировна сообщила о свадьбе своего сына. Венчаться пара будет осенью 2021 года.



Как говорится в заявлении канцелярии главы российского императорского дома, избранницей Великого Князя Георгия Михайловича стала потомственная дворянка, Виктория Романовна Беттарини. Так ее зовут с лета этого года, когда дочь дипломата Ребекка Вирджиния в Петропавловском соборе приняла православие.



«Сочли Мы справедливым признать за ВИКТОРИЕЙ РОМАНОВНОЙ с момента вступления ее в брак с сыном Нашим право пользоваться династической фамилией Романовой и титулом Светлейшей Княгини», — отмечается в заявлении (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред).

