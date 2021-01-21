Глава дома Романовых Великая Княгиня Мария Владимировна сообщила о свадьбе своего сына. Венчаться пара будет осенью 2021 года.
Как говорится в заявлении канцелярии главы российского императорского дома, избранницей Великого Князя Георгия Михайловича стала потомственная дворянка, Виктория Романовна Беттарини. Так ее зовут с лета этого года, когда дочь дипломата Ребекка Вирджиния в Петропавловском соборе приняла православие.
«Сочли Мы справедливым признать за ВИКТОРИЕЙ РОМАНОВНОЙ с момента вступления ее в брак с сыном Нашим право пользоваться династической фамилией Романовой и титулом Светлейшей Княгини», — отмечается в заявлении (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред).
Бракосочетание назначено на осень, точной даты и места пока нет.
Будущей княгине 38 лет, она единственная дочь итальянского дипломата. С юности проявляла интерес к благотворительности, девушка выучилась на политолога, у нее также степень магистра по европейскому и международному праву со специализацией в урегулировании вооружённых конфликтов. В Россию она впервые приехала в 2009 году, посетив Петербург. В 2017 году Беттарини стала директором благотворительного Российского императорского фонда, в Москве живет с 2019-го. «Беттарини нравится конная езда и литературное описание стран, в которых ей довелось жить. Действие её дебютного романа — «Королева красоты» происходит в Венесуэле. Книга готовится к публикации в британском издательстве Europe Books в 2021 году на английском языке», — сказано в ее биографической справке.