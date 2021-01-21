В Петербурге Смольный перекроет ряд улиц для автомобилей на 4 летних дня. Чиновники рассчитывают принять ЧЕ-2021 по футболу.
Проект правительственного постановления опубликован 21 января. Согласно ему, движение будет ограничено 16 июня и 2 июля с 00:00 до 24:00, а также 12 июня и 21 июня — с 00:00 до 03:00 следующего дня.
Список улиц ниже.
С 15 апреля по 1 июля будет организована выдача пропусков владельцам транспортных средств, проживающим или работающим на Крестовском острове.
Ранее стало известно расписание матчей Евро-2020, которое из-за пандемии перенеслось на 2021 год. Первый матч в Санкт-Петербурге пройдет 12 июня. В этот день сборная России сыграет на «Газпром Арене» против Бельгии, начало в 21:00. Другие матчи Евро-2020 в Петербурге: 16 июня — Финляндия — Россия, 21 июня — Финляндия — Бельгия, 2 июля — первый четвертьфинал.
Кроме того, сообщалось, что из-за пандемии коронавируса турнир может полностью пройти в России — как в стране, которая два года назад успешно провела чемпионат мира. Однако УЕФА опроверг эту информацию.