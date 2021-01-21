FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -1
73.36р89.15р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Смольный рассказал, где и когда будет перекрывать дороги для чемпионата Европы по футболу 2021 года

В Петербурге Смольный перекроет ряд улиц для автомобилей на 4 летних дня. Чиновники рассчитывают принять ЧЕ-2021 по футболу.

Проект правительственного постановления опубликован 21 января. Согласно ему, движение будет ограничено 16 июня и 2 июля с 00:00 до 24:00, а также 12 июня и 21 июня — с 00:00 до 03:00 следующего дня.

Список улиц ниже.

Фото: Проект постановления правительства Санкт-Петербурга
Фото: Проект постановления правительства Санкт-Петербурга

С 15 апреля по 1 июля будет организована выдача пропусков владельцам транспортных средств, проживающим или работающим на Крестовском острове.

Ранее стало известно расписание матчей Евро-2020, которое из-за пандемии перенеслось на 2021 год. Первый матч в Санкт-Петербурге пройдет 12 июня. В этот день сборная России сыграет на «Газпром Арене» против Бельгии, начало в 21:00. Другие матчи Евро-2020 в Петербурге: 16 июня — Финляндия — Россия, 21 июня — Финляндия — Бельгия, 2 июля — первый четвертьфинал.

Кроме того, сообщалось, что из-за пандемии коронавируса турнир может полностью пройти в России — как в стране, которая два года назад успешно провела чемпионат мира. Однако УЕФА опроверг эту информацию.

Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы (12 ассоциаций УЕФА) с 11 июня по 11 июля. Россия должна принять четыре матча турнира: три игры группового раунда и один четвертьфинал планируется провести в Санкт-Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний