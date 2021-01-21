В Балашихе построили храм Росгвардии. О нем Золотов договаривался с патриархом

Храм с иконостасом в цветах Росгвардии построили в подмосковной Балашихе. Завершаются отделочные работы, освящать его будут ближе к лету.



Как рассказал «Интерфаксу» депутат Госдумы Владимир Ресин 21 января, сейчас завершаются отделочные работы и подключение инженерных систем. По сути храм уже стоит, и на Рождество там состоялось первое богослужение.



Храм назван в честь князя Владимира, освятить его планируется, когда станет тепло — весной или летом.



Внутри здания — резной иконостас в цветах Росгвардии с отделкой красным мрамором. Рядом откроют воскресную школу. Снаружи уже установлены стела и барельеф «с моментами истории войск Росгвардии».

