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В Балашихе построили храм Росгвардии. О нем Золотов договаривался с патриархом

Храм с иконостасом в цветах Росгвардии построили в подмосковной Балашихе. Завершаются отделочные работы, освящать его будут ближе к лету.

Как рассказал «Интерфаксу» депутат Госдумы Владимир Ресин 21 января, сейчас завершаются отделочные работы и подключение инженерных систем. По сути храм уже стоит, и на Рождество там состоялось первое богослужение.

Храм назван в честь князя Владимира, освятить его планируется, когда станет тепло — весной или летом.

Внутри здания — резной иконостас в цветах Росгвардии с отделкой красным мрамором. Рядом откроют воскресную школу. Снаружи уже установлены стела и барельеф «с моментами истории войск Росгвардии».

Решение о строительстве храма принимал директор Росгвардии Виктор Золотов вместе с патриархом Кириллом. Украсит церковь икона святого Владимира, которая сейчас хранится в Центральном музее войск национальной гвардии РФ.

Минувшим летом в Подмосковье открылся главный храм Минобороны. Патриарх сам себя назначил его настоятелем.

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Комментарии (13)

carkorea
В каких странах у жандармов на вооружении артиллерия и реактивные системы залпового огня РСЗО ( !!! ) ??? С кем собирается воевать правительство внутри своей страны. На ум сразу приходит один удельный князь со своим бородатым войском и.... собственный народ !? По площадям по нему Градом собираются бить ?
kusto
Сколько ж они нагрешили, что столько храмов строят?
RemyMartin
В общегражданских уже нельзя отпускать религиозный культ, нужно исключительно в ведомственных?
Ждём храм ПФР, ФСИН, Минцифры
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