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Каршеринг угнали и разбили в Петербурге. Подозреваемым оказался подросток

На севере Петербурга неизвестный похитил каршеринг и неподалеку попал на нем в ДТП. Спустя несколько дней подозреваемого наконец нашли. Ему пятнадцать.

Как стало известно «Фонтанке», 16 января в 19:05 от дома 89 по Полюстровскому проспекту неизвестный злоумышленник похитил автомобиль Volkswagen Polo, принадлежащий каршерингу «Яндекс.Драйв». Спустя полчаса сотрудники ГИБДД во время патрулирования обнаружили угнанный «Фольксваген» у дома 19 по улице Харченко. Машина была после ДТП, а водитель скрылся.

В 18 часов 20 января у дома 87 по Кондратьевскому проспекту задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

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