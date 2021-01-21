Каршеринг угнали и разбили в Петербурге. Подозреваемым оказался подросток

На севере Петербурга неизвестный похитил каршеринг и неподалеку попал на нем в ДТП. Спустя несколько дней подозреваемого наконец нашли. Ему пятнадцать.



Как стало известно «Фонтанке», 16 января в 19:05 от дома 89 по Полюстровскому проспекту неизвестный злоумышленник похитил автомобиль Volkswagen Polo, принадлежащий каршерингу «Яндекс.Драйв». Спустя полчаса сотрудники ГИБДД во время патрулирования обнаружили угнанный «Фольксваген» у дома 19 по улице Харченко. Машина была после ДТП, а водитель скрылся.