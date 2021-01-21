Шанс для Гриши. 7-летнему мальчику нужна помощь

Первый диагноз — микроцефалия — Грише поставили в 1 месяц. Пропорция окружности головы и тела не соответствовала норме. Мальчику назначили массажи. Они оказались эффективными. Но в полгода малыш вдруг перестал держать головку. Врачи подобрали Грише ноотропы — лекарственные средства, предназначенные для оказания специфического воздействия на высшие психические функции. Вскоре после этого мальчик стал странно подёргиваться. Оказалось, что лекарства спровоцировали приступы эпилепсии. После этого начался настоящий кошмар.

Родители соблюдали все рекомендации врачей, но состояние ребёнка ухудшалось. Ещё совсем недавно активный весёлый малыш стал стремительно терять все приобретённые навыки: не держал головку, не гулил, не смотрел в глаза, не обращал внимания на игрушки. Судороги сковывали тело. Приступы случались всё чаще, не давая малышу опомниться.



Обследования у неврологов, эндокринологов и других специалистов ничего не дали. МРТ не показало никаких патологий. Противосудорожные препараты никак не купировали приступы, поэтому было принято решение отменить все назначения.



Грише снова стали делать массажи, он занимался физкультурой и проходил реабилитации. И это дало замечательные результаты. Мальчик научился ходить без поддержки, стал более сосредоточенным, начал держать игрушки. Это была колоссальная победа.



К сожалению, вскоре судороги снова стали отбирать у Гриши всё то, что он с таким трудом приобрёл. Случился откат. Ему опять назначили противосудорожные, но ничего не помогало. Грише провели генетический анализ — и опять никаких патологий. Строжайшая диета также не помогла. Врачи перепробовали всё, но без точного диагноза помочь Грише было невозможно.

