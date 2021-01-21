Шанс для Гриши. 7-летнему мальчику нужна помощь

Благотворительный фонд «Алёша» просит оказать помощь в сборе средств на дорогостоящее обследование.
Гриша Горьков, 7 лет.
Структурная эпилепсия.
Необходимо обследование по локализации поражённых участков мозга для проведения нейрохирургической операции.
Стоимость 1 964 815 руб. Собрано 115 497 руб.
Первый диагноз — микроцефалия — Грише поставили в 1 месяц. Пропорция окружности головы и тела не соответствовала норме. Мальчику назначили массажи. Они оказались эффективными. Но в полгода малыш вдруг перестал держать головку. Врачи подобрали Грише ноотропы — лекарственные средства, предназначенные для оказания специфического воздействия на высшие психические функции. Вскоре после этого мальчик стал странно подёргиваться. Оказалось, что лекарства спровоцировали приступы эпилепсии. После этого начался настоящий кошмар.
Родители соблюдали все рекомендации врачей, но состояние ребёнка ухудшалось. Ещё совсем недавно активный весёлый малыш стал стремительно терять все приобретённые навыки: не держал головку, не гулил, не смотрел в глаза, не обращал внимания на игрушки. Судороги сковывали тело. Приступы случались всё чаще, не давая малышу опомниться.
Обследования у неврологов, эндокринологов и других специалистов ничего не дали. МРТ не показало никаких патологий. Противосудорожные препараты никак не купировали приступы, поэтому было принято решение отменить все назначения.
Грише снова стали делать массажи, он занимался физкультурой и проходил реабилитации. И это дало замечательные результаты. Мальчик научился ходить без поддержки, стал более сосредоточенным, начал держать игрушки. Это была колоссальная победа.
К сожалению, вскоре судороги снова стали отбирать у Гриши всё то, что он с таким трудом приобрёл. Случился откат. Ему опять назначили противосудорожные, но ничего не помогало. Грише провели генетический анализ — и опять никаких патологий. Строжайшая диета также не помогла. Врачи перепробовали всё, но без точного диагноза помочь Грише было невозможно.
На помощь семье пришли специалисты из Санкт-Петербурга. По результатам МРТ и суточного видео-ЭЭГ-мониторинга удалось установить, что у малыша с рождения была патология головного мозга. Все эти годы её никак не удавалось обнаружить. Именно поэтому лечение не помогало. Купировать приступы таблетками в случае с Гришей невозможно. Ему нужна операция на мозге — очаги эпилепсии удалят хирургически.
Самое сложное в данном случае — точно определить эти очаги. Ведь в противном случае операция только усугубит и без того тяжелейшее состояние малыша. Поэтому перед операцией нужно пройти сложнейшее обследование, по результатам которого будет составлена карта патологических участков мозга. Это самый важный и самый ответственный этап лечения.
Подобные обследования делают только в нескольких клиниках мира. И самые точные результаты удаётся получить в немецкой Schon Klinik Vogtareuth. Это многоэтапное обследование, для которого необходимо самое современное и зачастую уникальное оборудование. В нём задействовано сразу несколько высококлассных специалистов. А результат такого обследования — подробная карта пораженных участков головного мозга с рекомендациями по лечению. Имея на руках эти данные, провести операцию можно будет и в российской больнице по квоте.
Учитывая тяжесть состояния Гриши и сложность его патологии, жизненно важно как можно точнее определить очаги поражения. Поэтому мальчику обязательно нужно попасть на обследование, чтобы шансы на восстановление после операции были самыми высокими.
Обследование в немецкой клинике — это продолжительная высокотехнологичная процедура, которую проводят одни из лучших специалистов в мире. Поэтому его стоимость так высока — 1 964 815 рублей. Но для Гриши это последний шанс справиться с болезнью, с которой он безрезультатно борется всю жизнь.
О том, как помочь Грише, можно узнать на его странице на сайте фонда.