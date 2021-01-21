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Статистика коронавирусных смертей в Петербурге продолжила рост

Прирост в 79 смертей от коронавируса в Петербурге попал в статистику 21 января. По стране новых случаев 612.

Данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Наметившийся в середине января спад к концу месяца сменился очередным ростом — смертей последние три дня все больше.

Похожая ситуация и по стране. Больше 600 умерших не было с декабря. Почти 27 тысяч за сутки поправились. Всего умерли 67,8 тысячи человек в России и 9122 в Северной столице.

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