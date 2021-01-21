Петербург снова опустился на второе место по числу новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб 21 января. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 3112 заболевших.
Новых заразившихся COVID-19 снова нашли во всех российских регионах. Лидером коронавирусной статистики по ежедневному приросту стала Москва (3458), которая сегодня обогнала Петербург на 346 случаев коронавируса.
В петербургском оперативном штабе рассказали, что на COVID-19 обследовали еще 31 108 горожан. С начала пандемии в Петербурге заболели 310 504 человека.
В целом по России число случаев COVID-19 составляет уже 3 655 839. Лидерами рейтинга по заболеваемости в мире остаются Бразилия (почти 8,6 миллиона), Индия (почти 10,6 миллиона) и США (24,4 миллиона). Общее число заболевших на планете приближается к 97 миллионам.
Число выздоровевших от коронавируса россиян составило 3 054 218. Летальных случаев зафиксировали 67 832.