Петербург снова опустился на второе место по числу новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб 21 января. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 3112 заболевших.

Новых заразившихся COVID-19 снова нашли во всех российских регионах. Лидером коронавирусной статистики по ежедневному приросту стала Москва (3458), которая сегодня обогнала Петербург на 346 случаев коронавируса.

В петербургском оперативном штабе рассказали, что на COVID-19 обследовали еще 31 108 горожан. С начала пандемии в Петербурге заболели 310 504 человека.