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Петербург снова опустился на второе место по числу новых случаев коронавируса

Петербург снова опустился на второе место по числу новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб 21 января. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 3112 заболевших.

Новых заразившихся COVID-19 снова нашли во всех российских регионах. Лидером коронавирусной статистики по ежедневному приросту стала Москва (3458), которая сегодня обогнала Петербург на 346 случаев коронавируса.

В петербургском оперативном штабе рассказали, что на COVID-19 обследовали еще 31 108 горожан. С начала пандемии в Петербурге заболели 310 504 человека.

В целом по России число случаев COVID-19 составляет уже 3 655 839. Лидерами рейтинга по заболеваемости в мире остаются Бразилия (почти 8,6 миллиона), Индия (почти 10,6 миллиона) и США (24,4 миллиона). Общее число заболевших на планете приближается к 97 миллионам.

Число выздоровевших от коронавируса россиян составило 3 054 218. Летальных случаев зафиксировали 67 832.

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Комментарии (5)

buffalo77
Константинов! Вы в советское время востфак универа закончили . С Марианной познакомились. А детишек, которые пишут не учите хотя бы азам великого и могучего Русского языка. Правда они сами не очень то и хотят учиться. Главное для них только деньги и карьера. Печально.
Black_Pathfinder
Прямо репортаж на МАТЧ! про гонки, кто больше заболеет. Давайте еще по умершим соревноваться и радоваться первому месту. Может, золотую медаль дадут?
zlopopik
Чувствуется досада журналистов Фонтанки на то, что Петербург опустился на второе место.
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