СМИ: Подростков из Подмосковья задержали по подозрению в подготовке к массовому убийству в школах

Двух подростков задержали в Подмосковье по подозрению в подготовке массового убийства в школах. У юношей изъято огнестрельное оружие, пишет 21 января «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



«Установлены и задержаны двое приверженцев идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, так называемого «скулшутинга». Это 16-летние жители города Люберцы — ученик 10-го класса и студент колледжа», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, оба подростка признались, что затею начали обсуждать в прошлом году. В их планы якобы входило «нападение на образовательные учреждения Московской области с целью убийств учеников и педагогов». При обыске у них нашли два самодельных пистолета, девять петард, совмещенных с пулями.