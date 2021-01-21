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СМИ: Подростков из Подмосковья задержали по подозрению в подготовке к массовому убийству в школах

Двух подростков задержали в Подмосковье по подозрению в подготовке массового убийства в школах. У юношей изъято огнестрельное оружие, пишет 21 января «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Установлены и задержаны двое приверженцев идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, так называемого «скулшутинга». Это 16-летние жители города Люберцы — ученик 10-го класса и студент колледжа», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, оба подростка признались, что затею начали обсуждать в прошлом году. В их планы якобы входило «нападение на образовательные учреждения Московской области с целью убийств учеников и педагогов». При обыске у них нашли два самодельных пистолета, девять петард, совмещенных с пулями.

По словам собеседника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам подготовки убийства и незаконного хранения оружия.

В ЦОС ФСБ пока информацию официально не подтвердили.

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Комментарии (4)

Boris_93*1
Не уверен в реальности намерений "террористов" , но оные явно чем-нть бахвалились в соц.сетях и тп , психиатры точно должны ознакомиться с творчеством
doorbal_
самодельный пистолет?! оО
самострел! И петарда с пулями!
Впаять по всей строгости!
Хоспади мы ж в детстве все ходили по краю зоны...
gencon
Задерживала омерзительная восьмёрка?
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