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Рубль на бирже продолжает укрепляться. Евро уже ниже 89

Российская валюта укрепилась по отношению к евро и доллару на бирже 21 января.

Евро на открытии торгов опустился почти на 10 копеек и торгуется сегодня за 88,9 рубля. Доллар, в свою очередь, потерял почти 25 копеек. За американскую валюту на бирже дают 73,3 рубля.

Нефть марки Brent стоит сегодня 55,95 доллара за баррель.

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Комментарии (8)

sektor7
Читал вчера экономистов. Две вещи которые планирует новый президент США.
Снять ограничения для потока мигрантов, введённые Трампом. Разбавить на будущее электорат страны.
Опустить курс доллара, чтобы товар произведённый в сша стал конкурентноспособным. Поэтому планируется выпуск долларовой массы для выполнения намеченного.
В принципе и то и другие неплохо.
dedmoroz_5e4d8827384c2
не сумев завалить некоторые экономики, глобалисты снова открывают себе рынки, газ - в пол))
Агроном аэродрома
Россияне всё меньше и меньше рублей получают за один доллар!!
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