Роскачество попросило не покупать вакцину от коронавируса в Интернете, тем более с учетом «массы возможностей» привиться

Мошенники начали продавать в Сети зарубежную вакцину от коронавируса, предупреждает 21 января Роскачество. Они пользуются недоверием россиян к отечественному продукту.
О количестве подобных обьявлений информация не предоставлена, однако названы конкретные производители — Pfizer и Moderna. По данным Роскачества, обманщики через Интернет предлагают купить вакцину и находят свою аудиторию, эксплуатируя «недоверие некоторых граждан к отечественному продукту». Эксперты напомнили, что официально в страну зарубежные вакцины не поставляются. И если на самом деле что-то удастся купить, то внутри может оказаться как минимум бесполезное вещество, а как максимум — способное навредить. «Для желающих вакцинироваться есть масса возможностей», — отметили в Роскачестве и даже назвали срок, когда эта масса станет доступной — ближе к концу января.