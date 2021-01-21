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Роскачество попросило не покупать вакцину от коронавируса в Интернете, тем более с учетом «массы возможностей» привиться

Мошенники начали продавать в Сети зарубежную вакцину от коронавируса, предупреждает 21 января Роскачество. Они пользуются недоверием россиян к отечественному продукту.

О количестве подобных обьявлений информация не предоставлена, однако названы конкретные производители — Pfizer и Moderna. По данным Роскачества, обманщики через Интернет предлагают купить вакцину и находят свою аудиторию, эксплуатируя «недоверие некоторых граждан к отечественному продукту». Эксперты напомнили, что официально в страну зарубежные вакцины не поставляются. И если на самом деле что-то удастся купить, то внутри может оказаться как минимум бесполезное вещество, а как максимум — способное навредить. «Для желающих вакцинироваться есть масса возможностей», — отметили в Роскачестве и даже назвали срок, когда эта масса станет доступной — ближе к концу января.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Владимир Максимов
Не придумывайте насчет массы возможностей!
Куда дели или перепродали вакцину, которую должны были в Питер везти! Здесь люди стоят, ждут в очередях за прививками и надеются, что из провакцинируют. А вакцины - кот наплакал.
miaow
"Масса возможностей" - это прям хорошо сказано с учетом нынешней ситуации с вакцинами в СПб.
Alex000
Ахах, по сути это открытое признание того, что у чёрного рыночка репутация давно уже лучше, чем у "официального". И предложение гораздо более широкое. "Импортозамещение" дало свои плоды.
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