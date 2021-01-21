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Двух сотрудников ГИБДД задержали в Петроградском при получении взятки от водителя-мигранта

Управление собственной безопасности главка задержало двух инспекторов ГИБДД Петроградского района по подозрению в получении взятки.

Как стало известно «Фонтанке» 21 января, накануне около 15 часов старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения и инспектор по исполнению административного законодательства на Малом проспекте Петроградской стороны остановили машину «ИАЗ» с грузом. За рулем находился уроженец одной из среднеазиатских республик. Сотрудники нашли нарушения в оформлении документов на груз и якобы предложили альтернативу — разобраться на месте или оформить все по закону. По предварительной информации, речь шла о 100 тысячах рублей. Водитель договорился о меньшей сумме и в назначенное время приехал на встречу с 30 тысячами рублей и УСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

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Комментарии (19)

Boris_93*1
возможно сотрудники опрометчиво "наехали" на развозку какой-нть крупной торговой сети , которая наняла гастарбайтеров - водителей , но собственники груза имели , скажем так , квалифицированное юридическое сопровождение .
260571091
конкуренты сдали?
DimDimych
Из-за тридцати в наше время рисковать свободой... Не понимаю. Это же недельные расходы на еду в семье.
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