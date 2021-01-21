Двух сотрудников ГИБДД задержали в Петроградском при получении взятки от водителя-мигранта

Управление собственной безопасности главка задержало двух инспекторов ГИБДД Петроградского района по подозрению в получении взятки.
Как стало известно «Фонтанке» 21 января, накануне около 15 часов старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения и инспектор по исполнению административного законодательства на Малом проспекте Петроградской стороны остановили машину «ИАЗ» с грузом. За рулем находился уроженец одной из среднеазиатских республик. Сотрудники нашли нарушения в оформлении документов на груз и якобы предложили альтернативу — разобраться на месте или оформить все по закону. По предварительной информации, речь шла о 100 тысячах рублей. Водитель договорился о меньшей сумме и в назначенное время приехал на встречу с 30 тысячами рублей и УСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».