В Петербурге задержан угонщик «ПАЗика». Мужчина увёз автобус на эвакуаторе и сдал на металлолом

Петербургская полиция раскрыла дело об угоне автобуса «ПАЗ». Подозреваемого нашли в промзоне на Октябрьской набережной в пункте металлоприёма.

Об этом 21 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Предприниматель обратился с заявлением о краже транспорта с Екатерининского проспекта в канун старого Нового года.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин 1964 года рождения, который 11 января погрузил на эвакуатор указанный автобус и переместил его в пункт металлоприема, сдав по поддельным документам», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о краже.