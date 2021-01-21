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В Петербурге задержан угонщик «ПАЗика». Мужчина увёз автобус на эвакуаторе и сдал на металлолом

Петербургская полиция раскрыла дело об угоне автобуса «ПАЗ». Подозреваемого нашли в промзоне на Октябрьской набережной в пункте металлоприёма.

Об этом 21 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Предприниматель обратился с заявлением о краже транспорта с Екатерининского проспекта в канун старого Нового года.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин 1964 года рождения, который 11 января погрузил на эвакуатор указанный автобус и переместил его в пункт металлоприема, сдав по поддельным документам», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о краже.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), предполагаемый похититель прописан во Всеволожске, ранее проблемы имел только с ГИБДД из-за множественного нарушения правил дорожного движения.

© Фонтанка.Ру

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