Четыре года бегал от полиции Петербурга участник группы налетчиков. Его подельники, в том числе адвокат, уже полтора года как сидят

Оперативники уголовного розыска нашли 37-летнего жителя Ленобласти, который с 2016 года был розыске, у Петербургской клинической больницы РАН на проспекте Тореза. Его товарищи по разбою и вымогательству были пойманы еще в 2017 году, а в 2019 — получили серьезные сроки. В их числе был и действующий адвокат.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 января, задержанный Степанов проходит фигурантом уголовного дела о нападении на двух бизнесменов в июне 2016 года. Тогда семь человек в помещении жилкомсервиса на Большой Монетной улице избили двух бизнесменов и отняли автомобиль «Ауди-А6», 265 тысяч рублей и 900 долларов США, а также под угрозой убийства вымогали еще миллион рублей и машину «Ниссан».
В итоге СК обвинил адвоката адвокатской консультации № 47 Сергея Егиазаряна и ещё пятерых фигурантов — Месропа Багдасаряна, Артема Арзуманяна, Михаила Иглицына, Андрея Низикова и Юрия Агапычева — в разбое, вымогательстве, незаконном обороте оружия.
В конце 2019 года суд отправил защитника в колонию на девять с половиной лет. Остальным дали от 2 до 6 лет.