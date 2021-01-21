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Четыре года бегал от полиции Петербурга участник группы налетчиков. Его подельники, в том числе адвокат, уже полтора года как сидят

Оперативники уголовного розыска нашли 37-летнего жителя Ленобласти, который с 2016 года был розыске, у Петербургской клинической больницы РАН на проспекте Тореза. Его товарищи по разбою и вымогательству были пойманы еще в 2017 году, а в 2019 — получили серьезные сроки. В их числе был и действующий адвокат.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 января, задержанный Степанов проходит фигурантом уголовного дела о нападении на двух бизнесменов в июне 2016 года. Тогда семь человек в помещении жилкомсервиса на Большой Монетной улице избили двух бизнесменов и отняли автомобиль «Ауди-А6», 265 тысяч рублей и 900 долларов США, а также под угрозой убийства вымогали еще миллион рублей и машину «Ниссан».

В итоге СК обвинил адвоката адвокатской консультации № 47 Сергея Егиазаряна и ещё пятерых фигурантов — Месропа Багдасаряна, Артема Арзуманяна, Михаила Иглицына, Андрея Низикова и Юрия Агапычева — в разбое, вымогательстве, незаконном обороте оружия.

В конце 2019 года суд отправил защитника в колонию на девять с половиной лет. Остальным дали от 2 до 6 лет.

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Комментарии (3)

260741301
Кстати, все ли знают, что если подозреваемый активно уклоняется от поимки, то на этот период срок давности приостанавливается?
Или законы поменяли?
264727101
В 2107 году был подельник пойман?
Evgeniy Opel_Reshetov
Вероятнее всего там не всё так просто. Просто так у "бизнесменов" имущество и деньги не забирают. Вероятнее всего эти хмыри кого-то основательно кинули на деньги. Это сейчас обычная практика в С-Пб.
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