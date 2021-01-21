Четыре года бегал от полиции Петербурга участник группы налетчиков. Его подельники, в том числе адвокат, уже полтора года как сидят

Оперативники уголовного розыска нашли 37-летнего жителя Ленобласти, который с 2016 года был розыске, у Петербургской клинической больницы РАН на проспекте Тореза. Его товарищи по разбою и вымогательству были пойманы еще в 2017 году, а в 2019 — получили серьезные сроки. В их числе был и действующий адвокат.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 января, задержанный Степанов проходит фигурантом уголовного дела о нападении на двух бизнесменов в июне 2016 года. Тогда семь человек в помещении жилкомсервиса на Большой Монетной улице избили двух бизнесменов и отняли автомобиль «Ауди-А6», 265 тысяч рублей и 900 долларов США, а также под угрозой убийства вымогали еще миллион рублей и машину «Ниссан».

